Buljubasich: Hasta que Conmebol no genere un fair play financiero, será muy difícil competir

José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, comentó los malos resultados de los clubes chilenos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y aseguró que mientras que debe existir un fair play financiero impuesto por Conmebol.

"Hasta que la Conmebol no genere un fair play financiero es muy difícil competir. En Chile se crítica mucho a las sociedades anónima, pero en toda Sudamérica no debe haber un país que pague todo al día como se hace en Chile. Hasta que no se genere un fair play financiero muy estricto, lo veo difícil", dijo el ex arquero a El Mercurio.

"Hacer una buena Libertadores es llegar a octavos, a cuarto, pero yo prefiero ser campeón (local) antes que eso. Lógico. Nosotros a nivel local jugamos con clubes leales, pero a nivel internacional no es leal porque hay equipos que hipotecan el club con el objetivo de ganarla", argumentó.

En tanto, Ricardo Pini, dueño de Unión La Calera va más allá y pide que se juegue más o que se liberen los cupos de extranjeros para darle más competitividad a los equipos.

"Lo primero es generar condiciones para que haya más partidos, y mejores jugadores, porque mejoraría la competitividad. Mejores futbolistas con un proyecto fuerte en la formación, sobre todo de docentes y técnicos, para en cinco años tener más calidad. Y para resolver el tema más urgente, liberaría el cupo de extranjeros como lo hizo México, así habría más competitividad interna", expresó.