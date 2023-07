Cristian Alvarez y la continuidad de Holan: Si lo sacan, quién va a venir

El excapitán de Universidad Católica Cristian Alvarez se mostró contrario a una posible salida de Ariel Holan de la banca "cruzada", sobre todo porque tiene la incógnita de la dificultad que significará encontrar un reemplazante.

En diálogo con La Tercera, Alvarez señaló: "No es llegar y sacar. Hay distintos factores. Muchas veces se trabaja bien, pero no salen los resultados... Si se trae alguien más, quién va a venir. Cambiar al técnico es un cambio importante, no es llegar y hacerlo. Y yo siento que Holan hace un excelente trabajo".

Además, aseguró que la salida de San Carlos ha afectado al equipo: "Para nada uno puede dejar afuera del análisis que la UC no está jugando en su estadio. Al equipo que sea, eso le afecta. Es súper importante entenderlo. En pandemia se jugaba sin público, pero en sus estadios. Siempre hay múltiples factores por los que te puede estar yendo mal: La conformación del equipo, el cuerpo técnico, desorden de los dirigentes, da lo mismo. Y no digo que sea el caso".

"La localía es un factor muy importante. Si la UC hubiese jugado siempre los clásicos en San Carlos, tendría muchos más campeonatos. No es lo mismo jugar finales en el Nacional que hacerlo en San Carlos", añadió.

Finalmente, se refirió a la derrota por 3-0 de la "franja" en el clásico universitario: "No lo vi, porque trabajo a esa hora, pero siempre es una pena perder los clásicos. Católica tiene equipo para poder salir adelante, un buen cuerpo técnico, tiene gente que puede salir a flote. Seguramente lo va a hacer. Va a haber cuestionamiento, problemas, como siempre pasa. A mí también. Perdí, gané, goleé. Hice todo lo que se puede hacer en un clásico".

La UC juega este domingo a las 18:00 horas (22:00 GMT) frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.