Cristián Cuevas: Como futbolista uno espera jugar tranquilo y no preocupado que te tiren una navaja

El jugador de Universidad Católica Cristián Cuevas se refirió a los incidentes del pasado Superclásico en que Colo Colo y U. de Chile igualaron 0-0, donde hubo una serie de lanzamiento de proyectiles y bengalas que pusieron en riesgo la integridad de los protagonistas del encuentro.

"Fue lamentable lo que le pasó a José Castro, vi la jugada, y es lamentable para él", sostuvo en relación al lesionado lateral de la U, pues mientras era atendido un espectador arrojó una navaja abierta hacia su sector.

"Este año no hemos tenido charla con el Sifup por ahora, pero claramente lo que uno espera como futbolista es tratar de jugar lo más tranquilo y no estar preocupado que te tiren una navaja, una piedra o algo", agregó.

"Sería bueno que se hiciera una reunión o algo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, el fin de semana le pasó a él y mañana te puede pasar a ti, a un compañero o a un jugador de otra división", expuso.

Además, desmintió que exista un mal ambiente en el camarín "cruzado" señalando que "por ahí hubo una persona que salió hablando un par de cosas, lo desmiento. el grupo y el equipo está bien, nos dolió la eliminación de Sudamericana, pero no va relacionado con eso; el grupo está consciente que podemos hacer mejor las cosas y lo que queremos es terminar lo más alto posible en la para por fecha FIFA. Depende de nosotros, no dudo que el equipo está preparado para eso y confiamos en nosotros".

También Cuevas defendió a su compañero Mauricio Isla, pues "no comparto las críticas que se le hacen, es un jugador con una trayectoria larga, con Copa América, nos entregó mucho como país y a la selección y aún así lo criticamos".

"Las personas son libres de decir lo que quieran, pero es algo que no comparto. En el tema futbolístico, no tengo nada que decir, da el cien, se entrena todos los días, ante Unión entró muy bien. No lo comparto y profesionalmente nada que criticarle o decirle, es un muy buen profesional, nos sire mucho cuando juega, es diferente, por algo forjó su carrera o casi toda afuera", completó.