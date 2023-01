Cristian Cuevas y su regreso tras seis meses: Trabajé duro y volví de muy buena manera

El lateral de Universidad Católica Cristian Cuevas se mostró feliz por haber vuelto a las canchas después de seis meses de ausencia, producto de una rotura de ligamento cruzado anterior de su pierna derecha.

El "Cimbi" participó en la victoria por 3-1 de los "cruzados" ante Curicó Unido, el sábado en Concepción, en el que casi convierte un golazo que evitó el arquero Fabián Cerda.

Este lunes, el futbolista habló en conferencia de prensa y se refirió al tema: "Fue difícil. El año pasado me costó en principio jugar, me gané un lugar, sentía que estaba agarrando un buen nivel y la lesión me llegó cuando creo que estaba en mi mejor momento. Lo asimilé bastante rápido, me preparé bien, trabajé duro y volví de muy buena manera".

"Estoy contento por aportar al equipo, sé que puedo dar mucho más. Espero que sea un 2023 positivo para mí y en lo grupal... Gracias a mis compañeros y a los hinchas que estuvieron conmigo en este proceso", añadió el ex Universidad de Chile, Huachipato y Chelsea.

También, valoró el buen inicio de los precordilleranos en el Campeonato Nacional, con dos victorias en el mismo número de partidos: "En comparación con el año pasado, fueron comienzos muy diferentes. Ahora vamos 6 de 6, estamos bastante ilusionados, hemos sido superiores en los dos partidos, estamos contentos por cómo ha andado el equipo".

Por último, habló de la competencia que tendrá con Eugenio Mena y Alfonso Parot por la izquierda: "Va a ser una linda y sana lucha. Cuando uno tiene buenos jugadores en más de un puesto, más de uno o dos, se saca rendimiento, uno se potencia con el otro. Todos vamos a subir el nivel y eso será en virtud del equipo".

El próximo partido de Universidad Católica será este viernes a las 18:30 horas (21:30 GMT) contra Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".