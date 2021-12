De 2018 a 2021: Así se construyeron los títulos de la UC para ser tetracampeones

Universidad Católica conquistó este sábado un inédito tetracampeonato en sus 84 años de historia, coronando la etapa más exitosa desde su fundación, e igualando esta marca de cuatro títulos seguidos, conseguida por Colo Colo entre 2006 y 2007, pero en torneos cortos.

La particularidad de este inolvidable ciclo es que se construyó con varias manos técnicas, pero con una base de jugadores que sostuvieron campañas no exentas de complicaciones, pero sacadas adelante con gran resiliencia y, sobre todo, buen fútbol.

Revisa el camino de la UC para el tetracampeonato:

El incipiente proceso de Beñat San José en 2018

En enero de 2018 arribó Beñat San José a la banca de los "cruzados", con la misión de retomar un exitoso proceso de Mario Salas, que no había terminado de la mejor forma. Para ello, lo primero que hizo el técnico español fue traer a un hombre que iba a ser bastión en las campañas precordilleranas: El portero Matías Dituro, a quien conocía de sus pasos por Deportes Antofagasta y Bolívar.

Con una idea ofensiva de arranque, pero con gran pragmatismo a la hora de cerrar resultados, Beñat y la UC sostuvieron el liderato durante casi todo el Campeonato Nacional (salvo en una fecha), llegando hasta el final con Universidad de Concepción persiguiéndolos de cerca, pero cerrando con un inolvidable triunfo en Temuco, con goles de Andrés Vilches y Jaime Carreño, que le dieron la primera de estas coronas.

La llegada de Gustavo Quinteros y un juego más atractivo

A finales de 2018 se confirmó que San José no seguía al mando de la "franja". Golpe duro para un equipo que, pese a no brillar, tenía una identidad de juego. No obstante, en San Carlos de Apoquindo apuntaron alto y consiguieron seducir a Gustavo Quinteros para que viniera, ex técnico de las selecciones boliviana y ecuatoriana, entre otros equipos, en su largo camino como DT.

La jugada salió a pedir de boca, dado que a pesar de un comienzo dubitativo, U. Católica se escapó con todo en la segunda rueda, teniendo la posibilidad de coronarse en la fecha 24 ante Colo Colo (seis antes del final), aunque el estallido social impidió que se jugara ese partido y el resto de la temporada, por lo que finalmente, los adiestrados por Quinteros no pudieron gritar campeón en cancha, pero sí lo hicieron con 15 puntos de ventaja contra Colo Colo, aunque la deuda fue internacional, con tempranas eliminaciones en las copas Libertadores y Sudamericana.

Ariel Holan llegó a darle más jerarquía al equipo en 2019

Como en la temporada anterior, la UC no pudo retener a su técnico y Gustavo Quinteros dijo adiós para irse a México. Pero, otra vez la dirigencia de Cruzados sacó una carta igualmente potente, dado que fichó a Ariel Holan, argentino campeón de la Copa Sudamericana en 2017 con Independiente, lo que da gran categoría a su carrera.

El comienzo fue arrollador, con siete partidos invicto y mostrando un gran nivel, pero fue un factor extrafutbolístico el que frenó carrera incansable del líder, ya que llegó la pandemia del coronavirus a paralizar el Campeonato Nacional por cinco meses, desde marzo hasta agosto.

Con el regreso del fútbol y tras, además, un flojo inicio de la Libertadores, la UC comenzó a remontar en el ámbito internacional y mantuvo su tranco local, aunque la gran cantidad de partidos, inició un desgaste difícil de sobrellevar.

A nivel continental, quedó fuera en la fase de grupos de la Libertadores, pero llegó a cuartos de final de la Sudamericana, aunque una dolorosa eliminación en cuartos de final ante Vélez Sarsfield, golpeó duro e hizo tambalear al equipo de Holan. No obstante, su perseguidor Unión La Calera jamás pudo aprovechar las oportunidades de superarlos y los precordilleranos gritaron tricampeón en la penúltima jornada, justamente contra los "cementeros".

La fallida era Poyet y la resurrección de la mano de Paulucci

Como ya era costumbre, la UC no consiguió asegurar la continuidad de Holan y debieron otra vez ir a buscar un entrenador, eligiendo al uruguayo Gustavo Poyet, quien jamás había dirigido en Sudamérica y contaba con algunos logros en el fútbol inglés y un paso por Real Betis en España, entre otros lugares de Europa.

El título de arranque de la Supercopa y algunos buenos resultados en el Campeonato parecían augurar nuevamente una campaña destacada de los franjeados, pero poco a poco el equipo se fue enredando con problemas futbolísticos y conflictos internos, y pese a una buena clasificación a octavos de la Libertadores, el proceso no pudo terminar y llegó prematuramente a su fin en agosto.

Este era un problema inédito en las últimas temporadas, ya que hace largo tiempo no tenían que despedir a un técnico a mitad de proceso y con pocas posibilidades disponibles, por lo que el primer paso fue dejar como interino a Cristian Paulucci, quien desde la época de Quinteros venía siendo asistente técnico.

Lo que iba a ser un proceso por algunos partidos, terminó ratificándose hasta final de año y con un éxito impresionante, dado que, Paulucci consiguió 13 victoria en 14 partidos del torneo (en empate además en Supercopa, que ganó por penales a Ñublense), y cuando todo parecía perdido en la fecha 28, tras una dolorosa derrota ante Colo Colo en el Monumental, que los dejaba a cinco puntos, el equipo nunca dejó de confiar y terminó gritando tetracampeón en una jornada inolvidable en Viña del Mar.

Muchos jugadores han pasado en estas cuatro temporadas y varios de ellos fueron importantes en su momento, pero hay ocho que jugaron en los cuatro años de campeón: Matías Dituro (se fue a mitad de 2021), Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, José Pedro Fuenzalida (capitán), Ignacio Saavedra, Luciano Aued, Diego Buonanotte y Diego Valencia.