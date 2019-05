Diego Buonanotte: Nunca me acomplejó mi estatura y que me digan "enano" es un sello

El mediocampista de Universidad Católica, Diego Buonanotte, se atrevió a hablar sobre la baja estatura que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, aclarando que nunca fue un tema que lo acomplejara ni menos un impedimento para desempeñarse en la actividad.

"Mido 1,60 y nunca me ha acomplejado mi estatura. Imagínense como era a los 11 años cuando estaba en River Plate. Aprendí a vivir con esto y que me digan 'enano' es parte de un sello", declaró el volante argentino en diálogo con Las Ultimas Noticias.

De igual forma el zurdo afirmó que sí advierte a los árbitros para que no lo midan con la misma vara que al resto de jugadores, comentando que "les digo que no me miren como a los grandotes. O sea, no me pueden comparar con Pinilla que mide casi dos metros y pesa 90 kilos. Si a mí me van fuerte salgo volando".

También el formado en River Plate tuvo palabras para su presente en el elenco de la precordillera, señalando que no se siente apremiado por no ser titular en el esquema del técnico Gustavo Quinteros.

"Reconozco que ser suplente no es algo que me agrade, pero no dramatizo. Mi suplencia va porque me lesioné y porque Quinteros hizo cambios tácticos", apuntó.

Por lo mismo es que Buonanotte sentenció que "me complica un poco el nuevo esquema del equipo, pero tendré que adaptarme a lo que el técnico quiere".