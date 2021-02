Edson Puch: Teníamos que ganar sí o sí y se dio, estamos muy felices

El delantero de Universidad Católica Edson Puch, se mostrpo feliz tras la victoria por 1-2 de su equipo ante La Serena, en su regreso tras varias semanas por lesión, resultado que los deja a un paso del tricampeonato.

"Paso a paso, teníamos que ganar sí o sí y se dio. Estamos muy felices con esto y ahora estamos esperando los partidos que vienen", señaló "Comando" en diálogo con TNT Sports.

Además, se refirió a su vuelta: "No había entrenado durante 21 días, recién volví el lunes, entonces entrené casi tres días normal y me costó mucho, en el primer tiempo no podía ni respirar".

Finalmente, comentó el tiempo de ausencia de varios titulares: "Los 11 que venían jugando normalmente entendían mejor el sistema, no es lo mismo como los que vienen entrando, aunque ellos después se iban adaptando. Son chicos que estaban debutando y cargar con este peso es complicado, pero lo hicieron muy bien".

La UC recibe a La Calera el miércoles a las 21:30 horas (00:30 GMT) con la posibilidad cierta de amarrar el título.