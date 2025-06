Está jugando su primera temporada como profesional, quiere ser campeón en Chile y jugar el Mundial sub 20

Terminada esta doble fecha FIFA de junio el fútbol chileno vuelve a la normalidad con la disputa de la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2025, jornada que tendrá a Universidad Católica enfrentando a Huachipato en el Estadio Santa Laura.

A la espera de que se concrete la llegada de un nuevo DT, en U. Católica se han encontrado trabajando con miras a este cruce con los Acereros, y este miércoles fue el turno de uno de los canteranos del club en dar su primera rueda de prensa como profesional.

El prometedo lateral Sebastián Arancibia ha tenido una grata aparición este 2025, en su primera temporada como profesional junto al elenco Cruzado, y esta jornada habló sobre sus anhelos con el equipo precordillerano y los deseos que tiene a nivel de selección, con el Mundial sub 20 encontrándose a la vuelta de la esquina.

Sebastián Arancibia no quiere perder tiempo y apunta a lo más alto junto a la UC

A días del cruce con Huachipato, el defensor de U. Católica atendió a la prensa este miércoles y apuntó a sus objetivos en San Carlos de Apoquindo. "Mi proceso ha sido largo, difícil, de mucho trabajo y esfuerzo, no solo mío, sino también de mis papás y mis hermanos. Me tocó debutar de lateral izquierdo, no es mi posición, pero yo estaba preparado para lo que me tocara", comenzó diciendo Arancibia.

"Mi objetivo es salir campeón. Creo que todo jugador formado en casa quiere salir campeón con esta camiseta. Quiero seguir sumando minutos, ganar experiencia y ser un aporte para el equipo. Yo estoy preparado para lo que necesite el cuerpo técnico. Me entreno de la mejor forma y si me toca, estar listo; y si no, esperar la oportunidad para aprovecharla", añadió.

Respecto a si su buen arranque con el primer equipo de la UC puede permitirle jugar el Mundial sub 20 junto a Chile en nuestro país, comentó que: "Siempre es una ilusión representar a la selección chilena, y más en un Mundial. Lo tomo con mucha tranquilidad, pero primero intento hacerlo bien acá en Católica. Si llega la oportunidad, intentaré aprovecharla".

¿Cuándo juega la UC vs Huachipato?

Universidad Católica recibirá a Huachipato en el Estadio Santa Laura este sábado 14 de junio, en duelo programado para jugarse desde las 15:00 horas de nuestro país.