Eugenio Mena sobre duelo frente a O’Higgins: Con técnico nuevo es una motivación extra

Eugenio Mena analizó su momento personal en Universidad Católica y los buenos resultados que han mejorado la campaña del equipo que mañana sábado enfrentará a O'Higgins, buscando seguir ascendiendo en la tabla.

El lateral se mostró muy contento con el momento que está pasando en el equipo, donde ha sido inamovible en el esquema de la UC este semestre y agradeció el trato que ha recibido por parte del club desde su llegada.

"La gente del club me ha tratado muy bien. Hemos tenido altos y bajos, pero ahora último hemos encontrado una regularidad que nos ayuda a tener un trabajo más placentero (...) La interna está bastante buena. Ganando siempre es más fácil el día a día, estamos todos motivado", comenzó diciendo Mena.

También fue consultado sobre su titularidad, pese a que dentro del torneo los cruzados han tenido tres entrenadores, a lo que el "chueco" comentó: "Núñez y Valenzuela me daban facilidades para atacar y darle profundidad al equipo, con Nunes no ha sido diferente. Me ha dicho que disfrute, que juegue y que con mi recorrido le dé experiencia a los que están más cerca".

Eugenio Mena y el duelo frente a O'Higgins con nuevo DT

En la próxima fecha, Católica enfrentará a O'Higgins, partido importante para las aspiraciones de los de la franja para seguir subiendo puestos en la tabla de posiciones. Sobre el Capo de Provincia, Keno Mena señalo: "Es un equipo que perdió su técnico ahora. No han tenido un torneo muy regular, pero con técnico nuevo es una motivación extra para cada jugador. Es un partido sumamente difícil, tenemos que seguir en la senda del triunfo".

¿Dónde y Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica recibirá como local a O'Higgins de Rancagua, mañana a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el estadio Santa Laura por la decimosegunda fecha del Campeonato Nacional.

Revisa la conferencia completa acá.