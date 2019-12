Francisco Silva: Quiero recuperarme bien y ganar títulos con la UC

Francisco Silva llegó a mediados de año a Universidad Católica y fue parte del plantel que ganó el Campeonato Nacional 2019, no obstante, el 8 de septiembre, el mediocampista sufrió una dura lesión que le impidió tener un papel protagónico en el equipo.

Es por eso que el ex seleccionado chileno apuesta por dejar atrás la fractura de tibia y peroné y enfocarse en seguir ligado con la tienda cruzada.

"Primero (quiero) recuperarme bien y después estar a disposición de la UC. Ojalá seguir consiguiendo títulos con el equipo, es el que me formó y donde me gustaría seguir el resto de lo que me queda por jugar", dijo Silva en entrevista con El Mercurio.

"Yo tenía muchas ganas de volver a la Católica y es difícil cuando te paso algo así, una lesión así de grave. Pero esto muy contento por el equipo. La verdad es que viene haciendo las cosas bien hace mucho verlo de afuera también te pone feliz", añadió en relación al título conseguido en el suspendido Campeonato Nacional 2019.

Silva comentó que la recuperación "va bien. Es un proceso lento, hay que tener mucha paciencia por la gravedad de la lesión. Dentro de los plazos que hablé con el doctor voy respondiendo perfectamente, así es que por ese lado estoy tranquilo de que las cosas estén saliendo de buena manera".

El bicampeón de América fue consultado respecto a Matías Laba, autor de la falta que terminó con la lesión.

"No, no hablé con él. Los ciclos se cierran y no le di más vueltas al tema. No ando haciendo declaraciones ni nada por lo que pasó. Me he dedicado a la a que la recuperación sea lo mejor posible y a estar bien de la cabeza porque es una lesión difícil, hay que tener paciencia. Uno se empieza a recuperar y vienen un montón de problemas musculares y cosas así, que hemos ido llevando bastante bien con la gente del club", sentenció.