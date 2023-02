Gary Kagelmacher: Es importante dar seguridad y que ataquemos con criterio

El zaguero de Universidad Católica Gary Kagelmacher conversó Al Aire Libre en Cooperativa y reconoció que el conjunto estudiantil se encuentra trabajando en el balance que necesitan para compaginar un buen ataque con el trabajo defensivo.

"Somos un equipo muy ofensivo, con muchas individualidades, con jugadores que les gusta ir al ataque, que se proyectan bien", declaró este martes.

"Hemos hablado que hay que tener un balance, es importante dar seguridad y que ataquemos con criterio porque también hay que defender con un criterio importante. Todos los equipos tienen jugadores buenos, te pueden jugar de contra, tomar mal parado y eso queremos afinar", siguió.

Para el zaguero uruguayo es fundamental "intentar siempre estar parados lo mejor posible para no sufrir esos momentos en que todos los equipos a veces te van a hacer daño. A lo mejor algunos partidos serán más minutos y en esos momentos hay que saber defender, cerrarse y hacérselo difícil al rival para que llegue al arco nuestro".

El futbolista del equipo estudiantil dijo que el balance tras los seis primeros partidos, que tienen a la UC como puntero del Campeonato Nacional, es "bastante positivo", aunque "uno siempre es exigente y quizás podríamos tener algún punto más".

Nivel del fútbol chileno

También apuntó que los clubes del fútbol chileno "no estamos al nivel de Brasil ni los equipos grandes de Argentina", pero que en su llegada a nuestro país "encontré una liga competitiva con equipos que este año han clasificado a copas, que no lo habían hecho anteriormente, con buenos jugadores jóvenes que se han visto en equipos que no son denominados grandes".

"Es una liga que me gusta, me siento cómodo y espero que el fútbol chileno siga creciendo; los campos de juego a veces no han estado de la mejor manera, pero si se mejora eso será mejor para el espectáculo", sostuvo.

En lo relativo a la temporada, Kagelmacher dijo que "estamos trabajando serio, de buena manera. Siempre hay cosas para mejorar porque es así el fútbol y creo que hoy en día somos un equipo que hace muchos goles, pero de vez en cuando hemos recibido algunos que como defensa no me dejan contento, porque cuanto más tengamos la valla en cero vamos a tener más posibilidades de ganar. Está bueno que vayamos trabajando ahora para ser autocríticos y exigentes con nosotros mismos".

Copa Sudamericana

También apostó porque el duelo de Copa Sudamericana será "un partido clave", recordando la gresca vivida ante Audax Italiano por el torneo local: "Cuando pasen esas cosas, que pueden pasar, hay que intentar que quede resuelto lo antes posible (...) espero que el partido sea con agresividad sana, vamos a querer ganar porque es un partido único y espero que sea lindo, atractivo, haya mucha gente y gane el mejor".

"Mi contrato es hasta finales de este año, hubo charlas informales con el club, pero intento no meterme mucho en eso, sé que hay gente que se ocupa de esas situaciones y yo intento preocuparme de lo deportivo, tenemos una semana importante para la institución, Católica se merece tener ese cupo en Sudamericana. Intento abstraerme de ese tema", completó.

La UC enfrenta a Ñublense este viernes 3 de marzo y el próximo martes 7 de marzo a los "itálicos" en Copa Sudamericana.