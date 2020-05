Hincha de Universidad Católica le puso a su hijo el nombre de uno de los ídolos del club

El ex futbolista argentino Sergio Fabián Vásquez usó sus redes sociales este sábado para agradecer a un hincha de Universidad Católica que a su hijo recién nacido le puso su nombre a modo de homenaje.

A través de su cuenta de Twitter, "Charly" publicó una foto del pequeño contando que "recién me mandaron esto diciendo que en honor a mí le habían puesto Sergio Fabián y no dude en pedirle el num de teléfono y llamarlo".

"La verdad estoy muy emocionado, es algo que me hace muy bien al corazón. Sergio a ti y tu familia mí eterno agradecimiento", agregó.

Vásquez jugó en Universidad Católica entre 1993 y 1996, donde conquistó una Copa Chile y la Copa Interamericana.

