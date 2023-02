Holan: Perdimos bien, no pudimos convertir en situaciones claras y Coquimbo metió las que tuvo

El DT Ariel Holan analizó la caída de Universidad Católica en su visita a Coquimbo Unido, la primera derrota "cruzada" del 2023, y fue autocrítico, principalmente respecto a falta de finiquito.

"El partido estuvo claro. Coquimbo se replegó, trató de cortar para que nosotros no tengamos dinámica de juego. En ese contexto tuvimos ocho o nueve situaciones muy claras. Coquimbo tuvo las que tuvo y no recuerdo ninguna más. (El autogol de Gonzalo Montes), ni siquiera fue un tiro al arco", dijo en conferencia de prensa.

"Al final, el resultado es lo que es. No pudimos convertir en situaciones claras; Coquimbo llegó poco o casi nada y convirtió las que tuvo. Felicitaciones, ganaron bien", añadió.

"En una cancha muy difícil, con un equipo que se te mete atrás, es difícil encontrar espacios. También es dificil ser preciso en la última jugada, en eso incidió el piso. Si el piso no está en buen estado la precisión puede deteriorarse. Lamentablemente nos quedamos con las manos vacías por estas cosas que tiene el fútbol", indicó.

"No hay que echarle la culpa a nadie; primera responsabilidad. Que esto no se mal interprete, perdimos porque no tuvimos eficacia", sumó.

"Perdimos bien, porque si tenemos las situaciones y no las metemos, y el rival tiene una o dos y las mete, no hay nada más que hablar. Cada uno con los futbolistas que cuenta y con las herramientas que tiene hace lo que le parece mejor. Les salió bien, está bien y es fútbol. No logramos el empate porque no la embocamos", dijo.

El entrenador también explicó la tarjeta amarilla que recibió por reclamar los constantes cobros del árbitro Benjamín Saravia. "Nosotros tratamos que el juego se agilice. Es difícl modular la voz con tanto grito, es eso", expresó.