Ignacio Saavedra: Estoy preocupado cien por ciento de Católica

El jugador Ignacio Saavedra fue consultado en conferencia de prensa sobre los rumores que lo pusieron nuevamente en la órbita del club Racing y dijo que es algo que no depende de él, pero que de momento está enfocado completamente en Universidad Católica.

"Eso no depende de mí. Depende del club, de mi representante, de mi técnico también. Cual sea el equipo, si es un interés real de salir, obviamente uno también tiene proyecciones y uno tiene que conversar, hablar, decir las cosas, lo que siente y luego tomar una decisión. Ahora no sé nada, estoy preocupado cien por ciento de Católica y soy jugador de Católica cien por ciento. Lo que venga después se va a hablar y ojalá sea lo mejor para ambas partes", dijo.

"Esa situación la tiene que ver el club y mi representante, la verdad es que yo no sé nada. Me enfoco en la pretemporada, en estar bien, que es lo principal. Lo que venga lo verá el club o mi representante. En su momento sí hubo un interés súper fuerte de Racing que pudo ser, pero ahora no tengo entendido nada, no sé el club ni la gente que trabaja conmigo. Lo dejo en manos de ellos", reconoció este viernes en conferencia de prensa", expresó el volante.

"Me siento preparado físicamente, mentalmente y futbolísticamente para partir, que venga o no va en el club o la gente que me maneja. Pero este año lo veo personalmente como para seguir dando un salto de calidad, tomar un rol importante fuera yd entro de la cancha. Ya no me quiero ver como ese niñito juvenil que subía, quiero ser alguien más importante", cerró.