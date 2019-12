José Pedro Fuenzalida: El conflicto social afectará el nivel del Campeonato

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, fue elegido por sus pares como el mejor del Campeonato Nacional 2019 en una votación realizada por el diario La Tercera y ante eso, el jugador concedió una extensa entrevista donde analizó su presente, el título cruzado y el impacto que generará el estallido social en el fútbol.

"Creo que sí. Todo este conflicto, que será positivo a largo plazo, tendrá un costo a corto plazo importante y el fútbol es un espectáculo que se maneja con plata. Seguramente nos veremos afectados clubes y jugadores. No se podrán hacen grandes equipos", comentó Fuenzalida.

Respecto al título ganado por la UC en el inconcluso Campeonato Nacional 2019, "Chapita" comentó que "lo más justo era resolverlo deportivamente, aunque las condiciones normales ya no estaban".

"Y las condiciones del país hacían que no estuviera el contingente policial necesario para jugar. Hay cosas mucho más importantes, pero me queda esa sensación de que nos pudimos manejar mejor", añadió.

Respecto a la voz de Esteban Paredes, quien siempre se mostró en contra de no jugar, Fuenzalida fue tajante.

"Estaban siendo amenazados. Hay un componente en el fútbol que son los barrabaravas, que no se han podido controlar. Y ahora nos dimos cuenta de que siguen ahí, que siguen amenazando el fútbol", expresó.

Sobre su nombramiento como mejor jugador del torneo, el delantero cruzado comentó que no se lo esperaba.

"Siempre fui un jugador más bien cumplidor, rendidor. Sí sentía que iba mejorando con el tiempo por un tema de personalidad. Pero nunca pensé que sería jugador de selección, de ganar títulos con Católica. Mi carrera superó ampliamente lo que yo imaginaba", dijo Fuenzalida, quien reveló que Jorge Sampaoli lo llamó en reiteradas ocasiones para que se fuera a Universidad de Chile.

"Me llamó varias veces, pero había tenido un proceso de madurar en Colo Colo. Ese paso de Colo Colo a la U es otra cosa. Era una decisión más deportiva o monetario. Colo Colo y la U están a la misma altura y no me hubiese gustado en los dos equipos. A mí me gusta la identificación y por eso me costó tanto ir a Colo Colo. Yo me identificó con Católica, con sus valores, con la institución", expresó.