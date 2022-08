José Pedro Fuenzalida: Probablemente este será mi último año

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, expresó que está pensando seriamente en terminar con su dilatada carrera como futbolista cuando termine la temporada 2022.

En diálogo con El Mercurio, Fuenzalida dijo: "Me queda poco. Probablemente este año sea el último. En la UC cumplí una etapa por todos los años que llevo, por la responsabilidad que asumí en lo que quiero que sea el club: que siga creciendo, ganando cosas... Es una linda etapa para cerrar estos siete años que llevo desde que llegué la última vez. Puede ser lo último".

Que los cruzados preparen las palmas: 'Chapa' Fuenzalida, símbolo y primer referente de la Católica, anuncia su retiro. "Probablemente este será mi último año", confesó. Asimismo, habló largo del pasado, presente y futuro de la UC. Imperdible. https://t.co/Y1yH324gm2 — Deportes El Mercurio (@ElMercurio_DEP) August 5, 2022

Además, añadió que "es un proceso natural. Hemos tenido años de mucha exigencia, de autoexigencia, de querer ganar, salir campeones siempre, de no aflojar nunca. Hay momentos en que uno va perdiendo esa energía por un desgaste natural de los años y ya no se puede contagiar como siempre lo hice y como siempre he querido hacerlo. Además tengo cuatro hijos, van creciendo, y quiero estar más tiempo con ellos".

El "Chapa" tiene siete títulos de Primera División en la UC y cuatro Supercopas. Además, tuvo un exitoso paso por Colo Colo, con un Campeonato Nacional ganado, y un breve periplo por Boca Juniors entre 2014 y 2015, con una liga y una copa de Argentina.