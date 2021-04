Juan Leiva: Tenemos que avanzar en la fase de grupos de la Libertadores, ese es el objetivo

El volante Juan Leiva analizó el grupo de Universidad Católica en la Copa Libertadores en entrevista con "La Franja" de Al Aire Libre TV y aseguró que el objetivo es pasar la fase grupal.

"Esta será mi primera experiencia y todos los equipos son muy difíciles. Tenemos que preocuparnos de nosotros y avanzar en la fase de grupos, que es el objetivo", expresó.

Sobre su llegada al club comentó que "estoy tratando de adaptarme al equipo y dejar todo en cada minuto que me toque jugar. Hacer aún más grande al club".

Consultado por la posición que se siente más cómodo dijo que "de volante central o volante mixto, pero llegué a un equipo nuevo y tengo muchas ganas de sumar. Juego donde me toque y estoy a disposición del entrenador".

"En mi carrera me ha tocado jugar de todo. Sin duda lo que más odio es jugar de 9, porque creo que no es lo mío, pero me tocó hacerlo", añadió.

En relación al grupo de grandes jugadores al que llegó, manifestó que "el nivel que hay en Católica es el un equipo que es tricampeón. Es muy difícil llegar, admiro mucho a mis compañeros y trato de aprender de ellos. Es una competencia sana y para el bien del equipo

"Trato de responder con más bajo perfil, no porque no me la crea. Pero creo que hay que ir a paso a paso, vengo con muchas ganas y con mis herramientas intentar ser un aporte", precisó.

En esa misma línea señaló que "quiero aportar mi potencia física, querer correr mucho y estar siempre a disposición para recibir un balón".

Por último, sobre la recepción del DT Gustavo Poyet afirmó que "voy recién conociendo a Gustavo, ha intentando imponer su estilo de juego. Es bien cercano al jugador, creo que es algo importante".