Jugadores de la UC trajeron a su tatuador desde Rosario previo al clásico universitario

En la previa del clásico contra la U, algunos jugadores de Universidad Católica decidieron pagar el viaje a Chile a Blas Luca Venyerscan, reconocido tatuador argentino de la ciudad de Rosario que ya había realizado trabajos con ellos anteriormente.

El artista tatuador fue invitado por Fernando Zampedri, Alfonso Parot, Yamil Asad y Tomás Asta-Buruaga para venir a nuestro país a que les hiciera nuevamente unos trabajos en la piel. Incluso, estuvo presente en la despedida del Estadio San Carlos de Apoquindo el pasado fin de semana.

Y en diálogo con Las Ultimas Noticias, Venyerscan contó que: "Me pagaron el ticket, me invitaron. Obviamente acepté porque la paso muy bien con ellos y Chile me encantó la primera vez que vine. Santiago es una ciudad hermosa".

"Me estoy quedando en la casa de Yamil Asad. No lo conocía personalmente, solo por chat, pero me doy cuenta que es una excelente persona, igual que todos los chicos. De hecho, como no tengo un estudio acá en Chile, estoy realizando las sesiones por la tarde en su casa", explicó.

Sobre los trabajos que le tocó hacer, comentó que: "A Asad le arreglé un tatuaje que tenía de su padre (Omar) en el muslo. A Asta-Buruaga le arreglé la mano, tenía una rosa fea y le hice un blackout, que es cuando se pinta todo de negro. A Zampedri le hice una pierna con un león, una leona y dos cachorros, que se los hizo por los hijos. Y a Parot le hice un guerrero cruzado y un lobo en la espalda".

La UC y la U se enfrentarán este sábado desde las 15:00 horas de nuestro país, y podrás seguir todo el partido junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.