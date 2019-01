La honesta crítica de Quinteros: A Puch le faltó un poco con la pelota, estuvo impreciso

Gustavo Quinteros, el nuevo entrenador de Universidad Católica, valoró positivamente el empate que consiguió su escuadra frente a Everton en el Torneo de Verano que se desarrolla en Viña del Mar, ya que pese a haber tenido muy poco tiempo de fútbol durante la pretemporada, sus pupilos rindieron de gran forma ante los "ruleteros".

La sorpresa que generó el DT fue la autocrítica y los puntos por pulir que quedan pendientes en su equipo, en especial cuando se refirió al refuerzo estrella Edson Puch, a quien "le faltó un poquito" y se vio "impreciso".

"Tuvimos en las dos semanas (de prácticas) aproximadamente 90 o 100 minutos de fútbol y nada más. Yo estoy muy conforme porque al tener tan poco tiempo de entrenar juntos fue fantástico. A Puch le faltó un poquito más sobre todo con la pelota, porque él tiene una condición física buena. Estuvo un poco impreciso", dijo el técnico, quien detalló que entiende la situacion del ariete porque llegó "sin tanta competencia y ha entrenado con doble turno".

"Yo lo único que pensaba de él (Puch) era que terminase los 60 minutos sin molestias. Tiene muchas condiciones para aportar muchísimo al equipo, igual que Valber (Huerta)", consideró el DT, alabando al mismo tiempo el estreno goleador del ex Huachipato.

Sobre el análisis del cotejo en la Ciudad Jardín, Quinteros consideró que el conjunto "cruzado" defensivamente "no tuvo problemas", pero en el juego, sobre todo en la salida "costó un poco elaborar, yo creo que tenemos que mejorar eso".

"Por momentos en el primer tiempo me gustó estar ordenados en una zona para comenzar a presionar, no pudimos mantenerlo los 90', no pudimos sostenerlo por una cuestión obvia de estar sobrecargados por los entrenamientos. Estoy conforme porque tuvimos poco fútbol y muchos trabajos físicos. Era normal que tuviesemos un partido con altos y bajos", aseguró.

Antes de que la acción comenzara en el Sausalito las alarmas se prendieron en Universidad Católia. Y es que Diego Buonanotte, quien sería de la partida, se convirtió en una baja debido a molestias en un tendón de Aquiles. Su entrenador aún no tiene clara la gravedad de la situación, y espera que sea algo pasajero debido a la buena condición del "Enano" en días previos.

"(Buonanotte) tuvo molestias en la parte del tendón de Aquiles y ojalá que no sea nada, para que lo tengamos entrenando en la semana, los estudios se los va ha hacer inmediatamente, hoy o mañana en la mañana vamos a tener notocias, por la forma en la que estaba él espero que no sea nada", dijo.

Finalmente expresó su deseo de contar con nuevos jugadores en el ataque, los que puedan ayudar o incluso reemplazar a Sebastián Sáez, quien encaja en el perfil de delantero en el que está interesado.

"En características a mí me gusta un jugador parecido a Sáez, un delantero que se pueda asociar, que pueda con él en ataque, reemplazarlo en algún momento. Quiero sumarle al plantel y agregarle en ataque porque hoy se vio claramente que no tenemos un jugador de características parecidas para reemplazar o agregarle (a Sáez), así que la idea es traer dos o tres jugadores que nos puedan ayudar a enfrentar estos dos torneos importantes que tenemos, que son la Copa Libertadores y el torneo nacional", expresó.