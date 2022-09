Las diferencias entre Cruzados y el Sindicato que sostienen la huelga de trabajadores en la UC

La Huelga del Sindicato de trabajadores de Cruzados tiene aproblemada a Universidad Católica en una semana turbulenta para los de la franja que han aceptado una parte mínima de los requirimientos del gremio.

De acuerdo a un comunicado de los trabajaores, Católica sólo aprobó seis puntos del petitorio de 23 que fue presentado, aunque la radicalización de la postura ese debió a la negativa del club de subir parte de los sueldos.

Es que la UC aprobó el alza del 1,6 por ciento del sueldo, pero solo para los ocho empleados que menos ganan del Sindicato, aunque la idea era un reajuste para todos los que ganan menos de un millón de pesos.

Este incremento en las remuneraciones le reportarían al club un gasto de 44.800 pesos mensuales.

Tras la mediacion de la Inspección del Trabajo, las negociaciones quedaron en punto muerto, mientras los trabajadores siguen movilizados.

Dentro de los puntos no aprobados por Cruzados destaca la petición de tener una oficina en el nuevo San Carlos de Apoquindo y que se entragara una comisión de la venta de un jugador formado en el club.

Por esta huelga, además, se debió suspender el duelo entre la UC y Colo Colo correspondiente al Campeonato Femenino.

Al respecto el técnico Ronnie Radonich señaló: "Tengo mucha pena y tristeza. Llevo más de 20 años en el club y es primera vez que me pasa algo así, ver una huelga en el club y ahora estando a cargo del fútbol femenino, el paro no nos da la posibilidad de jugar. Me da tristeza con los jugadoras después de un esfuerzo mmuy grande realizado todo el año".