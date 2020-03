Marcelino Núñez y su deseo en la UC: Me dan ganas de seguir trabajando y ser un referente

El joven volante de Universidad Católica Marcelino Núñez manifestó sus deseos con el cuadro "cruzado" tras su buen debut en el fútbol profesional, donde marcó un gol en Copa Libertadores ante América de Cali.

"Dentro del camarín y cancha me he sentido muy cómodo. Me han recibido muy bien. Y eso, para un jugador que viene de cadetes, da confianza. Puedo confiar en ellos, siento su apoyo día a día", dijo Muñoz al sitio web de la UC.

"Ha sido un sueño para mí esto de estar jugando con grandes jugadores al lado, muchos de ellos referentes en selecciones. Me dan ganas de seguir trabajando día a día y tratar de ser un referente en Católica", aseguró en conversación con el sitio oficial de los universitario, respecto a su consolidación en el primer equipo.

El canterano, también, señaló que el apoyo de su familia ha sido fundamental. "No pensé que esto iba a llegar tan rápido. Desde chico soñaba que iba a convertir un gol en mi debut. Fue un sueño. Nunca pensé que iba a llegar todo esto tan rápido. Debuté como titular y hacer un gol, es un sueño. Quiero darle las gracias a las personas que tengo día a día, como mis familiares, que me apoyaron en todo para que esto se cumpliese. Todo esto se logra con trabajo", sostuvo.

Sobre la situación que vive Chile con la pandemia de coronavirus, Núñez comentó que "hablamos sobre lo que estaba pasando a nivel mundial con el Coronavirus. Toda el área médica nos habló sobre que teníamos que tomar buenas medidas y cuidarnos. Tomamos bien la responsabilidad sobre lo que está pasando. Acatamos las cosas que se nos dijeron a nivel general del club".

Por otra parte, el pantel de la UC suspendió sus entrenamientos por causa del COVID-19 y envió una pauta a cada futbolista.