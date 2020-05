Matías Dituro: Si Universidad Católica tuviera un estadio para 25 mil personas estaría repleto

El portero de Universidad Católica Matías Dituro aseguró que le entusiasma la idea de que exista una ampliación del Estadio San Carlos de Apoquindo y dijo que no tiene dudas de que se llenaría en caso de tener más capacidad.

"Yo creo que si Católica tuviera un estadio para 20 o 25 mil personas, estaría repleto. Es una muy buena opción de la dirigencia poder aumentar la capacidad y arreglar el estadio. Sería muy lindo y espectacular estar ahí", señaló Dituro en Mundo Cracks.

Además, elogió a su club y sostuvo que "para mí es la mejor institución de Chile, muy ordenada. Tenemos muy buena relación con dirigentes, son muy cercanos y eso hace que los jugadores se sientan muy cómodos".

En otros temas, aseveró que no existen problemas con la UC por el pago de los salarios en tiempos de coronavirus: "Estamos al tanto de la situación del club, que nos ha brindado la tranquilidad de que los contratos se van a seguir pagando como están estipulados. Nosotros también les dijimos que, si se veían en la obligación de tocar los sueldos, los futbolistas fuésemos los primeros. Estamos claros que puede pasar esa situación".

Acerca de su identificación con la "franja", señaló que "quiero quedar en la historia del club. Pero esto es paso a paso, estoy muy contento por el trabajo que venimos realizando. Ojalá me pueda quedar mucho tiempo más".

En relación al tiempo que lleva jugando en Chile, Dituro expresó que los partidos que más disfruta son "son contra Colo Colo, de visita, son partidos espectaculares. Poder ganar un clásico de visitante, creo que tiene ese condimento extra".

Sobre el último clásico en el Monumental y las bombas de ruido que obligaron a suspender el partido, dijo que "podría haber sido mucho peor. La bomba que le explotó a Blandi fue la tercera, podría haber dañado a cualquier persona. Fue jodido, me tiraron un montón de cosas".

Finalmente recordó el episodio donde le cayó un celular, en ese encuentro, el que se tomó con humor haciendo un ademán de realizar una llamada, lo que le valió ser protagonista de varios memes.

"Escucho que cae algo en mi espalda, era un celular. Me acerqué, lo junté y en el momento hice como que me entró una llamada (risas). Fue para descomprimir un poco el ambiente, fue una anécdota más y no pasó a mayores".