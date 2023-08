Nicolás Núñez tras la caída con Audax: Tenemos que rendir mejor, partiendo por mí

El entrenador de Universidad Católica Nicolás Núñez repasó la derrota contra Audax Italiano en Santa Laura y fue autocrítico, adjudicando el resultado principalmente a la opaca actuación "cruzada".

"Mantengo mi postura y mis palabras, estoy contento con el plantel que tengo. Hoy no estuvimos conectados. Obviamente estoy dolido, me golpea la derrota, pero de esto se trata. De mañana levantarse, analizar, ajustar, pero en ningún caso cuestionar al plantel", indicó en conferencia de prensa.

"Trato de cuestionar mis decisiones y planteamiento del juego más que buscar excusas de que no hay un plantel. Al contrario, vamos a revertir y competir mejor", sumó.

Respecto a su equipo, apuntó que en el segundo tiempo "se partió; cinco atacaban y cinco defendían y el equipo comeinza a perder lo que buscamos; equilibrio y control en el juego. No lo supimos hacer en los duelos, era un partido trabado. Los goles salen de balones detenidos. Tenemos que hacer hincapié en que esas distracciones nos terminan castigando".

Respecto a la polémica del gol anulado y el penal no cobrado a Zampedri, Núñez primero quiso dejar en claro que deportivamente "podríamos haber jugado mejor. No tuvimos una buena presentación, todos" y que "después, lo de los cobros lo vi a la rápida. La verdad, ha sido incluso peor lo del VAR, da para cuestionarse muchas cosas. Pero el resultado no pasa por ahí".

"Tenemos que fijarnos en que jugando mejor y teniendo más situaciones de gol y siendo más profundo el equipo estará más cerca de ganar. No depende de nosotros si cobran o no cobran los penales", agregó.

"Tenemos que competir mejor y ser más prácticos, lo analizaremos con el correr de los días. No me doy ningún plazo, porque eso puede ser una excusa por no rendir. Tenemos que rendir mejor, partiendo por mí; es un hecho", aseveró el estratega que tomó las riendas del equipo hace poco más de una semana.