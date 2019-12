Ricardo Lunari: En 21 años, Universidad Católica nunca tuvo un ofrecimiento para mí

El ex futbolista y actual entrenador Ricardo Lunari compartió con Al Aire Libre en Cooperativa y alabó el brillante presente de Universidad Católica. El otrora mediocampista aseguró que le gustaría ser un aporte en el club del que también es hincha, aunque reveló que desde su partida de la tienda "cruzada" en los '90, jamás recibió una oferta para ser parte de algún proyecto.

"Me trajo muchos más problemas que alegrías el hecho de decir continuamente que me identifico totalmente con la Católica. Me han llegado a decir una barbaridad tan grande como que en Católica me quieren tanto que no hay lugar para mí. Hasta ese punto se llevó. Me hicieron sentir que era tan "cruzado" que por eso no tengo lugar en Católica, entonces llega un momento en que uno dice que estamos todos locos", sostuvo.

El campeón del Apertura 1997 con la UC recordó que "pasaron 21 años" desde su salida del club, y que "puedo jurar que en 21 años, la Católica nunca tuvo un ofrecimiento para mí en nada. No les sirvo para la inferiores, no les sirvo para la Primera, no les sirvo para gerente deportivo. Nunca les serví para nada".

¿Qué explicación le encuentra a esa situación?: "Todos los presidentes desde que yo me fui, hasta el día de la fecha, me dicen que tengo las puertas abiertas de Católica ¿Pero las puertas abiertas para qué, para ir a ver los partidos? Para eso me pago una entrada y la abro yo. Yo he visto tantos ex jugadores en todos los clubes, son bien recibidos, pero ese recibimiento es 'a ver Ricardo, te queremos, te adoramos en Católica ¿Quieres ser el portero de San Carlos de Apoquindo?' Y yo les puedo decir que sí o no, pero hagan el ofrecimiento alguna vez en la vida, yo hace 20 años que estoy esperando ese ofrecimiento de Católica".

El ex jugador descartó que se trate de un interés económico, puesto que gracias a inversiones tiene un buen pasar, por lo que su deseo de volver a participar en la UC radica en un sentido más profundo: "Yo quiero trabajar donde soy feliz"

"Si ustedes hacen un recuento de todos mis comentarios, es muy evidente que yo soy fanático de la Católica. Es más, yo digo que a Colo Colo y a la U jamás en la vida podría ir a trabajar ni siquiera de portero, porque sería una falta de respeto a la gente de Católica y a todo el cariño que me brinda", aseguró.

Lunari valoró el espacio para poder contarle a los hinchas de la UC sobre su situación, porque "sino todo el mundo dice 'este debe ser muy caro', 'no quiere empezar desde abajo', y no, yo lo he intentado de todas las maneras posibles"

Finalmente, puso como ejemplo al ex portero José María Buljubasich para hacer un llamado.

"El 'Tati' cometió un par de errores cuando llegó, pero después de tanto tiempo y tanta experiencia la está rompiendo, me parece que el director deportivo de Católica es el mejor del país, pero le llevó su tiempo aprender. Entonces por qué a unos se les permite fallar para que puedan aprender y a otros se nos exige ser impecables. En algún momento me pudieron dar una oportunidad. Ya es medio tarde, pero la esperanza es lo último que se pierde", enfatizó.