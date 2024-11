Tiago Nunes asume que falló al no clasificar a la UC a la Copa Libertadores y pide jugadores ofensivos

La UC tuvo una vez más un partido errático, sin claridad para llegar a la portería contraria, y pese a que dependían de sí para clasificar a la Copa Libertadores fue incapaz de ganar a Coquimbo que se quedó merecidamente con el triunfo por 2-1, lo cual reconoció el adiestrador Tiago Nunes.

El estratega comenzó sus declaraciones pidiendo perdón por la derrota y no haber clasificado al torneo continental más importante de clubes: “disculparme por no haber alcanzado este objetivo, por no haber llegado a la Copa Libertadores, nos duele un montón”.

Tiago Nunes asume la responsabilidad de quedar fuera de la Libertadores

El director técnico de la Franja no eludió el rol que le cupo en este fracaso deportivo: “obviamente que fallamos, y yo soy el primer responsable, soy el comandante y asumo toda la responsabilidad. Nunca faltó esfuerzo. Todos fallamos, yo fallé con los planteamientos, y de allí asumir las responsabilidades y mejorar para la próxima temporada”.

Para Nunes hay un factor relevante en la baja de rendimiento que tuvieron y dice relación a la itinerancia en su localía: “debemos entender que un equipo como Católica no puede estar en esta condición, los números no mienten, somos el décimo equipo jugando de local, Rancagua, Santa Laura, La Florida no son nuestra casa, y mientras nuestro estadio no esté listo damos ventajas”.

Los refuerzos que quiere Nunes para el 2025

El entrenador de la Católica tiene claro lo que precisan en la cancha para el 2025: “ya estamos hablando de lo que necesitamos para la próxima temporada. Obviamente Católica tiene limitaciones económicas, pero de manera conceptual debemos tener un equipo como siempre ha sido la historia de Católica, un equipo que sea protagonista, que sea propositivo, cosa que no logramos imponer esta temporada porque no teníamos la característica de esos jugadores”.

La UC se juntará este domingo para hacer las evaluaciones finales, y luego de ello saldrán de vacaciones, para retomar los entrenamientos el 12 de diciembre, donde Nunes espera contar con los fichajes que se encuadren en sus planteamientos tácticos, y a la vez tener más claridad de cuándo podrá contar para ser local con el nuevo San Carlos de Apoquindo.