Tomás Costa: Me sentí culpable de cómo terminó la final con la U

Los hinchas, tanto de la UC como de la U, recuerdan la final del Torneo de Apertura 2011, instancia donde los azules levantaron un 2-0 de la ida para proclamarse campeones de la mano de Jorge Sampaoli en un partido que también dejó marcado al ex volante argentino Tomás Costa, quien se fue expulsado tempranamente.

"En Universidad Católica encontré un equipo muy bien estructurado y que venía de ganar el Campeonato. Además, había una armonía que necesitaba después de mi paso por Europa. Fueron lindos años, pero después de perder el campeonato con la U me sentí responsable y culpable de cómo terminó todo. No quería saber nada", dijo Costa en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Me llevó tiempo superar ese episodio. Después recuerdo que hablé con Enrique Osses. Pero bueno, eso pasó y no quería saber nada. Me sentía culpable y responsable más que nada por toda la gente de Católica, principalmente por las personas que veía uno a diario en club. Estuve súper mal, y creo que ahí también pequé de inexperto", añadió.

"Reconozco que fue duro, pero ya después lo fui enfrentando de otra manera. Además, era una gran oportunidad de conseguir un bicampeonato, pero bueno. Eso pasó y fue una gran enseñanza en lo personal", complementó.

Costa contó "no veníamos celebrando. Después que perdimos la final, quedó esa sensación de que estábamos celebrando. Pero eso no fue así. Todas esas cosas me ha servido en mi trabajo en las divisiones inferiores en Rosario Central".

Sobre el momento actual de la UC, el ex jugador de Porto contó que "hoy tiene un buen plantel, y espero que pueda remontar en los siguientes partidos. Uno sabe que las exigencias que le piden al quipo. Hay que tratar de competir, pero la Copa es difícil porque no se pueden igualar las inversiones de los brasileños, de Boca o River. Que no suene a excusa, es una realidad".