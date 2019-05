Alfredo Arias por Herrera: La confianza en quienes filtraron la información ya no existe

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se refirió este viernes a la información entregada esta semana por nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa sobre la marginación del portero Johnny Herrera para el duelo de este domingo ante Coquimbo Unido.

Sobre esto, el DT de los azules afirmó que "nosotros por norma, en el plantel y el cuerpo técnico, no damos información desde adentro aunque sepamos información. Quienes rompieron los códigos fueron otras personas".

"Creo saber por quienes se enteran tan rápido de las cosas y eso me molesta, pero no estoy molesto con mis jugadores ni con Johnny. Mi confianza en quienes yo pienso que filtraron esto, ya no existe", agregó.

En la misma línea, el estratega afirmó que "yo trato siempre de que el equipo se sepa el día del partido. Jamás he dicho quien sale y quien entra antes del día del partido. Siempre mis jugadores saben antes que nadie las decisiones técnicas, lo que pasa es que todos nosotros al interior del cuerpo técnico tratamos de que no se sepan esas cosas".

Sobre quien cree que fue el que filtró la información, Arias indicó que "no voy a dar nombres, no lo tengo definido, pero sí sé los pasos a dar para que eso no vuelva a ocurrir. Hay una cadena de confianza en la que alguien falló. Con nuestros jugadores, el no dar información fue totalmente cumplido".

La U enfrentará a Coquimbo Unido este domingo, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.