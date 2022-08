Castañeda extraña los valores de la U: Esto más que nunca es Azul Azul, no Universidad de Chile

El ex jugador de Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda, criticó a la dirigencia de Azul Azul y señaló que en el club "laico" se extrañan los valores y mística que enseñaron con anterioridad a la llegada de la concesionaria.

"Es una pena terrible, una serie de sentimientos y el más grande es tristeza. Si se hubiesen entrenado para hacer las cosas mal, no lo harían tan mal como lo están haciendo. Yo creo que a cualquiera de los referentes a los que se les pregunte, todos estaríamos dispuestos (a ayudar), no sólo yo, y tampoco sé si tengamos la solución porque en algún momento se nos utilizó, en uno u otro puesto", dijo en "Círculo Central" de TV+.

"También está el caso de (Rodrigo) Goldberg y (Sergio) Vargas, en que los llevaron y no les permitieron tomar las decisiones pensando en el bien de la U", agregó, indicando luego que "acá quien toma las decisiones son los accionistas, el directorio, y están muy lejos de querer juntarse o tener alguna interacción con los que son referentes de la U. Es cosa de ver: sacaron al Pato (Mardones), a Mariano (Puyol), el Lulo (Socías) debería estar y no está", añadió.

"No es tan difícil decir: nosotros somos los accionistas de la U y queremos hacer negocios. Y es válido, las sociedades anónimas son para hacer negocios. Pero hagan buenos negocios, piénselo bien. No dejen de lado la esencia. Esto más que nunca es Azul Azul, no es Universidad de Chile. Los valores y principios que te enseñaron desde que llegaste a la U... desde el más humilde al más importante de los jugadores o funcionarios conocían esos valores y mística, que hoy no están", complementó.

"Esto viene pasando hace tiempo.... Yo se lo dije a él en forma presencial (a Carlos Heller). Antes que yo tomara la banca el presidente salía tres cuatro veces por semana defendiendo el técnico. Cuando llego yo salió a hablar dos veces en meses: una hablando de carreras de autos y otra de caballos, nunca defendiendo el trabajo nuestro", esgrimió.

Por último, Castañeda sentenció: "Al señor (Cristián) Aubert, cuando lo escuché decir que no había técnicos chilenos capacitados para asumir en la U, pensé que lo que no hay en Chile para la U son dirigentes. No están capacitados para estar en la U. Técnicos sí hay, pero mientras el contador auditor siga tomando las decisiones de mecánico seguiremos errados".