DT de Pachuca reconoció opción de Jesús Trindade en la U: Sé que lo quiere Diego López

El director técnico de Pachuca, Guillermo Almada, reconoció que su dirigido uruguayo Jesús Trindade tiene posibilidades de venir a Universidad de Chile, ya que el estratega Diego López lo quiere.

En diálogo con Radio Sport de Uruguay, Almada expresó: "Nosotros queremos contar con él, pero sabemos que hay gente interesada por él por lo que hizo anteriormente en Peñarol y por lo que hizo con nosotros también cuando le tocó jugar. Sé que Memo (Diego) López lo quiere llevar a U. de Chile".

"Yo siempre les digo a quienes no juegan en mis equipos que si encuentran una oportunidad que yo no les puedo brindar para tener minutos, le vamos a abrir las puertas porque no puedo ser tan egoísta de retener a un jugador que no estoy utilizando todos los minutos que él quisiera", añadió.

La U busca agilizar las salidas de Nahuel Luján y José María Carrasco para liberar cupos de extranjeros.