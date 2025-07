Eduardo Vargas y la novela sin fin: ¿por qué aún no firma con la U de Chile?

La semana pasada Universidad de Chile y Eduardo Vargas llegaron un acuerdo, y el Bicampeón de América volverá a vestir la casaquilla azul después de 13 años.

Pero no todo ha sido fácil en esta negociación. Los líos con los ajustes finales del contrato tienen el pacto si cerrar y Vargas no llegó a Chile esta jornada, lo que pone en alerta a la U.

✈️¿Qué pasó con Eduardo Vargas?

En la U de Chile esperaban el arribo de Eduardo Vargas para este lunes, los azules esperaban que Turboman diera el visto bueno a su contrato y firmase el documento que lo vuelva a ligar al club.

Pero nada de eso pasó. Eduardo Vargas sigue entrenando con Montevideo con Nacional y se espera que en algún momento de esta semana llegue a Santiago a firmar su vínculo con la U.

💰¿Por qué Vargas aún no firma por la U de Chile?

Según el periodista Felipe Labbe de ESPN, Eduardo Vargas aún no es jugador de la U porque “el contrato todavía no está cerrado, faltan cláusulas, pero ya está todo encaminado para que sea nuevo jugador de la U. Al menos que pase algo extraño, no sería fichaje, pero está todo encaminado para que llegue”.

“Después de lo de Copa Sudamericana, hoy lo hacen con más relajo. Vargas está bien y entrena con un club de primer nivel, por esa razón no lo apuran para que llegue a entrenar. Si bien sería lo ideal tenerlo en el CDA a las órdenes de Gustavo Álvarez, entienden que no necesitan apurarlo y si se mantiene en Nacional, puede llegar en buenas condiciones”, añadió el comunicador.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

Mientras esperan por Eduardo Vargas, la U de Chile jugará este jueves 24 de julio frente a Guaraní por Copa Sudamericana y luego el lunes 28 visitarán a Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

Si Vargas firma esta semana con la U, es posible que pueda ver algunos minutos frente a los Caleranos.