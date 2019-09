El complejo escenario que se vislumbra con los dineros del CDF en el caso que descienda la U

Un eventual descenso de Universidad de Chile a la Primera B podría generar un serio conflicto entre los clubes del fútbol nacional por los dineros del Canal del Fútbol.

Actualmente estos recursos se reparten de la siguiente manera: un 25% es para los azules, Colo Colo y Universidad Católica; un 49,4% se divide entre los otros 13 clubes de Primera; y el 25,6% restante es para los equipos del ascenso.

Pese a que no está estipulado en el reglamento, todo indica que los "laicos" seguirán recibiendo el mismo porcentaje aunque pierdan la categoría.

De ser así, el 49,4% de los dineros destinados a los elencos de Primera pasaría a repartirse entre 14 clubes y no 13 como actualmente, lo que implicaría una pérdida de 114 millones de pesos anuales para cada institución de acuerdo a las cifras que se manejan para el 2019.

El presidente de Deportes Iquique, Cesare Rossi, aseguró en conversación a El Mercurio sobre esto que "son contratos que se firmaron hace mucho tiempo. A estas alturas hacer un lío por eso es innecesario. Es lamentable, aunque deberían haberlo analizado hace tiempo atrás".

Por su parte, desde la ANFP afirmaron al mismo matutino que "es muy precipitado todavía y la posición de la U no lo amerita. No sabemos bien que pasaría, habría que interpretar las bases".

El director de Azul Azul, Andrés Weintraub señaló en tanto que "no tengo idea de qué pasaría con esas platas. No lo hemos conversado, porque estamos convencidos de que no vamos a descender".