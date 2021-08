El gran susto que pasó Esteban Valencia: Su esposa tuvo Covid-19

Esteban Valencia, técnico interino de Universidad de Chile, está viviendo un dulce momento tras levantar al equipo en lo deportivo tras la bullada salida del venezolano Rafael Dudamel. Sin embargo, sus últimos meses han sido agitados a nivel personal y reveló que tuvo un gran susto, ya que su esposa Fernanda Yáñez se contagió con Covid-19.

"Hace poco estuvimos muy preocupados por Fernanda, nos hizo pasar un gran susto. Fue a hacerse unos exámenes y se contagio de Covid-19. Por suerte no debió internarse, pero estuvo bien complicada. (Mi hijo) Jeremías y yo también nos contagiamos, pero nos dio suave, no como Fernanda. Ahora estamos bien, pero fue un gran susto", contó a Las Ultimas Noticias.

Valencia también contó que su familia es la que "más sufre" desde que asumió el cargo interino en la banca estudiantil.

"A veces son ellos los que más sufren, pero en esta nueva experiencia en la U, son los que están más entusiasmados. Y si hay un paso en falso, la familia es la que apoya. Mis hermanos, mis papás están siempre al tanto. Uno ha pasado por altos y bajos, pero hemos salido adelante", explicó.

Finalmente, habló sobre su amistad con Marcelo Salas, ídolo azul, con quien compartió grandes éxitos en su etapa como jugador en Universidad de Chile.

"Si algo me dio el fútbol fue la amistad con Marcelo, la que se ha mantenido después de que me retiré como jugador. Hasta el día de hoy mantengo un lazo importante con su familia también. es un gran amigo y siempre me alegré por la carrera que hizo en la U, como en Argentina e Italia. Es como un hermano", cerró.