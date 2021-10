El rector Vivaldi coincidió en el deseo de "querer saber más de lo que está ocurriendo con la conducción" de la U

Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, se refirió a la crisis deportiva que vive el club de fútbol, a cargo de la concesionaria Azul Azul, señalando que están preocupados y han tomado nota por la forma en que se está conduciendo el equipo.

En diálogo con La Prensa Austral, durante la Jornada Tecnológica y Desarrollo Sostenible de Magallanes 2021, Vivaldi remarcó que "la incidencia que tenemos en las decisiones del directorio están dadas por nuestros dos directores, y el poder real que tenemos es que nos pertenece el nombre y los símbolos del club".

"Nosotros no somos responsables de una forma de entender el manejo de los clubes de fútbol", y apuntó, que en el plano general y no de forma específica sobre la U, que hay valores "que no se condicen con la participación de las hinchadas y valores deportivos".

"Nosotros tenemos que seguir las vías regulares por las que la universidad puede incidir en las decisiones que tomen los directorios y eso es lo que estamos haciendo. Tomamos sí, absoluta conciencia y nota de la preocupación que existe en la hinchada, académicos, estudiantes y funcionarios por querer saber más de lo que está ocurriendo con la conducción del club".

Finalmente, reiteró que los valores de la casa de estudio no varían si mejoran los resultados.

"Lo que le dije lo diría igual si el equipo fuera primero, lejos y campeonando, son valores que no los vinculo a que el equipo ande bien y mal, yo lo vinculo a cómo deben manejarse las instituciones deportivas, eso es todo, y también el respeto que tenemos por hacer las cosas formalmente y, en este caso, con nuestros directores en el directorio del club", sentenció.