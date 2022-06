Emmanuel Ojeda: Estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como la U

El jugador argentino Emmanuel Ojeda llegó a Santiago esta madrugada y en su arribo al Aeropuerto señaló que está dispuesto a asumir el desafío que tendrá en Universidad de Chile.

"Estoy muy contento, muy feliz de llegar a un club tan grande como éste", sostuvo en el terminal aéreo, agregando que para él "es un desafío lindo y estoy dispuesto a afrontar lo que se venga, lo mejor para el equipo".

"Después de firmar hablamos", siguió Ojeda, que reiteró ante los periodistas que "el equipo grande me motiva mucho".

"No he hablado con nadie todavía, no tuve la posibilidad", dijo en relación a si ha tenido algún diálogo con sus próximos compañeros.

Ojeda se convierte en el primer refuerzo de la U en la era de Diego López.