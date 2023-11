Galindez: No sé por qué Universidad de Chile no puede demostrar su grandeza

El arquero ecuatoriano Hernán Galindez recordó su paso por Universidad de Chile, contó que le gustaría volver al fútbol de nuestro país y también comentó que desconoce los motivos por los que el cuadro azul no puede "demostrar su grandeza".

Para el golero, "no fue un error venir a Universidad de Chile. Si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás tomaría la misma decisión de venir a la U sin duda".

"No entiendo por qué la U no puede demostrar la grandeza que tiene. Es difícil porque uno desde dentro esta completamente cómodo, no te falta nada, estás solo para jugar fútbol. No entiendo por qué no pueden mejorar", dijo a DSports.

También manifestó que "no le cierro la puerta a ningún equipo en ningún lado. Una vez me mostraron que soné en Universidad Católica y nadie me llamó, fue un rumor que no sé de dónde surgió. Pero sí volvería a Chile, es un fútbol competitivo".

Sobre su recordada salida del conjunto "laico" reveló que "me fui tranquilo de Chile. No era mi idea irme de Universidad de Chile, no fue por un tema futbolístico. No iba a poner en riesgo ir al Mundial. También reconozco que cometí errores. Mi familia no estaba cómoda. No tuve mucho tiempo para pensar. No era mi idea irme y menos como me tocó salir de la U. Pasaron cosas extra donde se vio mi familia involucrada. Mi mayor miedo era lo que estaba viviendo y que me perdiera la posibilidad de ir al Mundial".