Johnny Herrera: Que se vaya Heller no es la solución, somos todos responsables

Johnny Herrera tuvo palabras tras la derrota de la Universidad de Chile frente a Universidad de Concepción en lo que fue el debut de Alfredo Arias, y que terminó con la renuncia de Carlos Heller a la presidencia de Azul Azul por las amenazas en su contra por parte de la hinchada azul.

"Que se vaya Heller no es la solución. Somos todos responsables. Hoy no se nos está dando nada. Lo que pasó esta semana no es lo correcto, nos equivocamos todos. Es duro, difícil. Creo que no es la solución al momento que estamos viviendo. Somos todos responsables, no sólo él", sostuvo el capitán del equipo.

"Uno no comparte lo que pasó con la barra (las protestas contra Azul Azul y Heller), pero se entiende por el momento que está pasando el club. Barra, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico nuevo debemos afrontar esta situación y asumir Responsabilidades", complementó.

Para Herrera, la remontada de 2-1 que sufrió la U en su visita al Estadio "Ester Roa" es una problemática constante a la que no se ha encontrado solución: "el primer tiempo fue bueno y el segundo un desastre, parecíamos cualquier cosa defendiendo

Pese a la autocrítica, el referente de los "universitarios" insistió que "hoy hay que sacar adelante al club más que cualquier cosa".

Finalmente, Herrera habló sobre el futuro y concluyó: "Está claro que lo que pasó la última semana no es lo correcto, tenemos gente de mucho recorrido, una casa de estudio detrás nuestro y por suerte tenemos 15 días de paro, no es fácil revertir esto momento pero como jugador ya había pasado algo parecido el 2016".