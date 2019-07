Johnny Herrera: Si es que me toca volver a jugar por la U dejaré todo en la cancha

Johnny Herrera, quien vive un proceso de recuperación por una lesión en su tobillo derecho, se presentó este sábado en el Estadio de La Cisterna para apoyar a Universidad de Chile en su duelo con Palestino por la fecha 15 del Campeonato Nacional.

El ídolo del club azul vivió el partido desde las gradas y recibió el apoyo de la hinchada presente en el lugar, que lo pedía nuevamente en la titularidad tras ser apartado hace semanas del puesto por el técnico Alfredo Arias.

"Estoy feliz por el apoyo de la gente. También tremendamente agradecido de todo el cariño que me han dado, más en estos días que han sido difíciles", afirmó el cancerbero a la salida del Estadio.

El ex seleccionado también fue claro al indicar que "cuando me toque volver a jugar, si es que me toca, dejaré todo en la cancha".