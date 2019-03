Johnny Herrera sobre Alfredo Arias: Ojalá lo dejen trabajar tranquilo

Universidad de Chile vivirá este fin de semana su primer partido bajo la dirección del entrenador Alfredo Arias, quien asumió el mando del equipo tras la renuncia de Frank Kudelka. El arquero Johnny Herrera, capitán del combinado azul, espera que junto al uruguayo el equipo repunte en el torneo, y para ello pidió que dejan al DT desarrollar su trabajo sin perturbarlo.

"Ojalá lo dejen trabajar tranquilo. Desearle lo mejor nomás, el club está por sobre cualquier situación o conflicto e insisto, que lo dejen trabajar tranquilo", comentó el arquero en el Aeropuerto de Santiago, antes de viajar a la región del Biobío para enfrentar a Universidad de Concepción.

Ante el duelo con los penquistas, Herrera se mostró animado y fue claro al avisar que junto a sus compañeros deben "ganar para remontar y terminar bien el semestre".

Luego de su abrupta salida de la U, Kudelka se mostró abierto con los medios para explicar sus razones y también para evidenciar las falencias que detectó dentro del club. Habló de un "miedo institucional" a los Superclásicos con Colo Colo, y recalcó este viernes en Al Aire Libre en Cooperativa que en realidad se refería a un temor a tomar decisiones.

A Herrera le pidieron su opinión sobre aquellas declaraciones y dijo que por las cosas que Kudelka vio en la interna del equipo, sus palabras tienen sustento.

"Institucionalmente no sé, habría que preguntarle a la cúpula. Es que (Kudelka) estuvo acá adentro y vivió hartas cosas, por tanto lo debe decir con algún tipo de respaldo", consideró.

A modo personal, el capitán descartó sentir temor ante Colo Colo: "Desde mi lugar, obviamente que no. Me tocó con ir la U, me tocó ir con otros equipos y salvo este último tiempo por lo general nos fue bien (en los clásicos) la verdad".

Universidad de Chile enfrenta este sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) Universidad de Concepción en el marco de la quinta fecha del torneo. Todos los detalles de este partido podrás seguirlos mediante la cobertura de AlAireLibre.cl.