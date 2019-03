Johnny Herrera: Terminar perdiendo fue injusto, no lo merecimos

Johnny Herrera, portero y capitán de Universidad de Chile, lamentó la derrota sufrida ante Deportes Antofagasta, indicando que el resultado fue injusto y no lo merecían, aunque también subrayó que "hay que tener paciencia" para salir del mal momento.

"Para mí, terminar perdiendo fue injusto, no lo merecimos. Pero tenemos que tener paciencia, este es el camino para salir de esto", declaró en zona mixta del "Calvo y Bascuñán".

"No podemos hacer vista gorda a la posición donde estamos (penúltimos), pero me quedo tranquilo, porque si seguimos de esta forma, vamos a salir, que no quepa duda, porque tenemos un plantel con tremendas ganas de hacer las cosas bien y reivindicarnos con nuestro entorno, nuestra gente. Porque defendemos a un equipo tan grande como la U y no merecemos a estar donde estamos", añadió.

Asimismo, descartó que esta crisis sea la peor en su carrera con la U. "Pasé por momentos como éste antes. Son apuestas nuevas y estoy seguro que nos va a dar resultados. Nunca ha sido fácil, pero somos la U. Queda mucho campeonato y tiempo para corregir".

Por último, hizo un llamado a los hinchas para el duelo ante La Calera, la próxima semana en el Estadio Nacional.

"Hay que unir fuerzas, en el partido contra La Calera dar todo, y que la gente nos de fuerzas. De esto salimos todos juntos", sentenció.