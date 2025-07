Los de Abajo estallan contra Azul Azul por la fallida llegada de Vargas: "No malinterpreten la paz"

Universidad de Chile atraviesa días convulsionados tras la frustrada incorporación de Eduardo Vargas. El delantero, que fue figura en la Copa Sudamericana 2011, era esperado con ansias por la hinchada, pero terminó fichando por Audax Italiano. La razón: Azul Azul no logró cerrar su arribo, principalmente por temas económicos.

El desenlace generó una fuerte reacción en los hinchas del club: la barra oficial, Los de Abajo, emitió un comunicado cargado de críticas a la dirigencia que lidera Michael Clark, y donde además apuntaron directamente al empresario Fernando Felicevich, representante del jugador.

💥 ¿Qué dijo la barra de la U sobre Eduardo Vargas?

La barra brava expresó su molestia a través de Instagram. Acusaron que Azul Azul "se negó a contar con un ídolo" y emplazaron a la concesionaria a explicar públicamente qué ocurrió con la operación de Vargas.

Además, afirmaron que la directiva "no representa a la U" y que el club ha sido manejado con ineptitud. "No malinterpreten la paz, no subestimen el comportamiento y no extorsionen la pasión", señalaron.

❌ ¿Por qué también apuntaron contra Fernando Felicevich?

La barra exigió que Universidad de Chile corte cualquier tipo de vínculo con el representante de futbolistas. "Es el cáncer del fútbol chileno", dijeron en un tono categórico, dejando en claro su rechazo al empresario.

El caso de Vargas habría generado trabas en otras salidas de jugadores representados por Felicevich, algo que aumentó el descontento.

💣 ¿Qué dice la publicación de Los de Abajo?

"Como Barra Los de Abajo, queremos manifestar nuestro profundo malestar por los últimos acontecimientos dirigenciales y administrativo, en los cuales se ha visto involucrada la concesionaria Azul Azul, quienes se negaron a contar con un ídolo como Eduardo Vargas, jugador que ha sido parte importante en la historia del club, siendo protagonista de la obtención de la Copa Sudamericana, el logro más importante de nuestra historia", comienza la publicación.

❓ ¿Por qué no llegó Eduardo Vargas a Universidad de Chile?

Eduardo Vargas no firmó con la U debido a que Azul Azul realizó una oferta ridículamente baja para el delantero. Por otro lado, Audax Italiano siempre se mostró interesado en contar con Turboman.

