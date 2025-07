Lucas Assadi brilla con U de Chile: “Me faltaba confianza, pero no quiero conformarme”

Lucas Assadi está viviendo un presente soñado con U de Chile. El jugador formado en el CDA fue clave en el contundente 4-0 sobre Unión La Calera, aportando un gol y dos asistencias en un partido donde mostró toda su calidad. En conversación con TNT Sports, el volante confesó que recuperar la confianza fue la clave de su explosión futbolística.

💬 ¿Qué dijo Lucas Assadi tras el partido ante La Calera?

Assadi reconoció que necesitaba regularidad para volver a brillar.

"Me faltaba esa confianza, esos partidos seguidos buenos y creo que lo he ido demostrando partido a partido", afirmó. El mediapunta azul valoró su presente, pero fue claro: "No quiero conformarme. Quiero seguir aportando al equipo; primero en el juego, y si es con goles o asistencias, mejor todavía".

Su actuación fue celebrada por la hinchada, que lo ovacionó en varias jugadas. "Siempre agradecido de ellos. Cuando no andaba tan bien, también me apoyaban", comentó.

⚽ ¿Cuál es la posición donde más rinde Assadi?

El volante explicó que se siente cómodo jugando por el centro y la izquierda.

"Me gusta esa posición, me acomoda harto para ir hacia afuera o hacia adentro", detalló. Ese rol más ofensivo ha sido clave en su buen nivel, con libertad para generar juego y pisar el área rival. En esa función, ha logrado mostrar lo mejor de su repertorio: cambio de ritmo, visión, asociación y definición.

🔥 ¿Es este el mejor momento de Assadi en la U?

El propio jugador no dudó en afirmarlo: "Sí, sin duda. Ninguna duda".

Lucas Assadi está consolidándose como una de las figuras jóvenes del torneo y pieza clave para Gustavo Álvarez, en un momento donde U de Chile pelea en la parte alta.

