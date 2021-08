Montillo justificó ofertas por Larrivey desde Brasil: ¿Qué sucede si llega la propuesta de la U y no le gusta?

Walter Montillo, retirado ex jugador de Universidad de Chile y agente de Joaquín Larrivey, se refirió a las ofertas existentes desde Brasil por el delantero y justificó las conversaciones con esos clubes, ya que deben estar preparados si falla la renovación con el conjunto estudiantil.

"Yo todo bien con la U, no pretendo sacarlo del equipo, pero no sabemos lo que va a pasar. A diferencia de mi caso, que yo quería jugar en la U o me retiraba, Larri si quiere seguir jugando al fútbol y nosotros tenemos que movernos. El quiere seguir jugando en la U, pero no podemos quedarnos sentados esperando que llegue la propuesta. Pero la vamos a esperar, porque es lo que quiere él", explicó Montillo a ESPN.

Del mismo modo, profundizó en la incógnita sobre la renovación. "¿Pero qué sucede si llega la propuesta de la U y no le gusta, o la oferta no llega nunca? Nosotros tenemos que movilizarnos, imagina que en noviembre pregunta por alternativas y le decimos que no tenemos nada, porque creíamos que iba a renovar. Pero ojalá siga con la U".

¡QUÉ PASA CON EL FUTURO DE LARRIVEY! #ESPNFShowChile Joaquín Larrivey y Walter Montillo respondieron la pregunta incómoda de Cristián Sánchez sobre el futuro del delantero "Azul". ¿Qué pasará? pic.twitter.com/6bg2DLS7bD — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 26, 2021

Además, enfatizó que no está involucrado en la negociación con Universidad de Chile y Larrivey no conoce las ofertas que hay desde el extranjero.

"Hay una realidad, soy parte de la empresa que lo representa, trato de quedar al margen de la negociación, primero porque soy amigo de él y quiero mucho a la institución. Estoy al tanto de todo, porque quiero saber, pero no me gustaría. Es algo que tiene que manejar él", detalló.

Finalmente, confirmó que él tuvo diálogo con clubes brasileños, porque preguntan por Larrivey, pero siempre remarcando que esperan la negociación con la U y que el contrato de "Bati" termina a final de año.

"Nosotros si estamos hablando con clubes. Esto que salió de Brasil, a mi me llaman y me preguntan si lo veo jugando allá, y sí, veo a Larri en Brasil, lo veo en cualquier equipo. Pero si sale en la prensa, es porque soy una persona pública", sentenció.

Por su parte, Larrivey indicó que no conoce sobre ofertas en el extranjero, porque está esperando la oferta de la U, que será en los primeros días de septiembre, porque tampoco quiere perder el foco deportivo en la tienda azul y uno de sus deseos es terminar su carrera en el equipo.