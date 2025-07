¿Quién es el hombre clave que trabaja para recuperar a Gonzalo Montes en la U de Chile?

El momento más difícil de Gonzalo Montes como jugador de Universidad de Chile llegó tras su error determinante en el empate 2-2 ante Ñublense en Chillán. El mediocampista quedó visiblemente afectado por la jugada que le costó dos puntos importantes a los azules.

En este complejo escenario, aparece una figura clave para apoyar al charrúa: Juan Miguel Cruz, el psicólogo deportivo del primer equipo.

🧠 El hombre clave para recuperar psicológicamente a Gonzalo Montes

El profesional cubano llegó a comienzos de julio desde Santiago Wanderers y ya trabaja directamente con el plantel azul, con la misión de reconstruir anímicamente a los jugadores, pero en especial a Montes.

La salud mental es fundamental para el rendimiento deportivo. La FIFA exige desde hace años que los clubes con licencia cuenten con psicólogos y nutricionistas, reconociendo la importancia del trabajo mental tras la pandemia.

Juan Miguel Cruz. Foto: Captura.

✅ ¿Cuál es el mejor ejemplo en la U de esta transformación?

Lucas Assadi es la prueba de que el apoyo psicológico funciona. El mediocampista logró revertir un momento durísimo gracias al acompañamiento profesional.

"También empecé con un psicólogo que me ha ayudado bastante a mi confianza y mantener un rendimiento que me faltaba", confesó tras ser figura en el Superclásico. Este apoyo fue clave incluso cuando no era considerado por Gustavo Álvarez.

La situación de Montes pone nuevamente en evidencia la importancia del trabajo psicológico, y en la U esperan que el respaldo de Juan Miguel Cruz sea determinante para que el jugador recupere su confianza y nivel.

❓ ¿Qué pasó con Gonzalo Montes?

El volante cometió un error determinante en el empate 2-2 ante Ñublense, lo que le costó puntos importantes a Universidad de Chile y afectó su confianza.

⚽ ¿Dónde jugaba Gonzalo Montes?

Antes de llegar a la U de Chile, el mediocampista uruguayo jugó en clubes como Cerro Largo y Danubio. Sin embargo, el peak de su carrera fue entre 2021 y 2024 en Huachipato.

