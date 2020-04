Sergio Vargas: Marcelo Díaz tiene las puertas abiertas, pero no es barato y la U está lejos en eso

Sergio Vargas, uno de los directores deportivos de Universidad de Chile, se refirió al deseo expresado por Marcelo Díaz de regresar al cuadro azul a comienzos de 2021, asegurando que, aunque tiene las puertas abiertas, las diferencias económicas pueden impedir su arribo.

"Quiero retirarme en la U. Este año no me van a dejar salir antes. Este año el objetivo es pelear la Copa Libertadores con Racing. Y mi intención y mi idea es comenzar el 2021 jugando en la U, pero eso no depende de mí", fueron las declaraciones del volante que vence contrato a mediados de 2021.

Sobre esto, Vargas apuntó que "a Marcelo lo conozco desde chico, él siempre tendrá las puertas abiertas de la U por todo lo que hizo por el club. Hay un nuevo escenario y la realidad es que antes teníamos claro lo que sucedería de acá a fin de año, pero ahora no lo sabemos".

Es que la incertidumbre por el coronavirus cambió el escenario para todos los clubes en el plano económico, algo que puede afectar cualquier contratación, según apunta el ex arquero. "Entramos a una nueva realidad, sobretodo en el aspecto económico Y eso es relevante para llevar a cabo los deseos", expresó.

Finalmente, Vargas apuntó: "Siempre será un jugador importante para nosotros, pero hay que ver las circunstancias. No es un jugador barato y hoy la U está lejos de eso. Para este año ya habíamos bajado a 300 millones de pesos mensuales en el gasto mensual de la planilla y con el coronavirus no sabemos lo que pasará más adelante".