Liverpool pegó primero a Aston Villa en el "Boxing Day" con gol de Mohamed Salah

Liverpool pegó primero a Aston Villa este lunes en el " Boxing Day" de la Premier League, con un gol del egipcio Mohamed Salah.

Tras una jugada colectiva, el escocés Andrew Robertson metió un pase rasante y el "Faraón" apareció frente al arco para firmar el 0-1 parcial en Villa Park (10').

GOAL !!! ⚽️ Mohamed Salah 🅰️ Andrew Robertson #AVL 0-1 #LFC



Aston Villa vs Liverpool #AVLLIV



