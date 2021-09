Ramón Arias replicó comentario "de mala fe" sobre sus probabilidades de jugar el Superclásico

El zaguero de Universidad de Chile Ramón Arias reaccionó en redes sociales luego que un periodista nacional calificara sus dichos sobre las probabilidades que tiene de jugar el domingo ante Colo Colo como una "fome puesta en escena".

Esteban Abarzúa, quien participa en el programa de Al Aire Libre TV "Chilealbo", escribió en su cuenta de Twitter una frase a propósito de los dichos del defensor azul, que señaló que tiene 80 por ciento de posibilidades de que no llegue al duelo ante los "albo".

"Qué fome toda la puesta en escena", publicó, agregando una comparación con Esteban Paredes, quien recurrentemente se mostraba "en duda" para los partidos contra la U: "Lo de Paredes tenía gracia porque nadie lo veía hasta el jueves. Este chico puede hacer todos los goles que quiera el domingo, pero nadie hablará de él antes del partido", sostuvo.

Arias replicó rápidamente y escribió: "¿Puesta en escena? ¿Por declarar sin cassette y sin dar vueltas? Jamás busqué que hablaran de mí y no va a ser la excepción, siempre hablé y respondí en la cancha. Espero no tome mal la respuesta ya que es de buena fe, no como su comentario".

La U y Colo Colo juegan este domingo desde las 16:30 horas en Rancagua.