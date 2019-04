Charles Aránguiz: Es increíble la situación en que está la U, pero saldrá adelante

El volante de Bayer Leverkusen Charles Aránguiz expresó su sorpresa por la condición de colista de Universidad de Chile, uno de los equipos en que militó en nuestro país, y reiteró que espera regresar en un futuro, pero en buen nivel.

"Es impresionante la posición en que está ahora, no se cree", dijo sobre el último puesto de los "laicos" en el Campeonato Nacional.

"Es increíble la situación en la que está, pero creo que van a salir adelante, les va a tocar un campeonato difícil, está claro que el comienzo fue un desastre, pero creo en el grupo de jugadores que hay", agregó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Espero que salgan de este mal momento, no lo dudo, pero será un año donde no se podrá hablar muy bien del club, han pasado temas muy malos, sobre todo con los jugadores, dirigentes, problemas de la barra... es lamentable que un equipo como la U esté en esta situación", señaló.

Luego contó que habla con Matías Rodríguez, quien forma parte del actual plantel, y que "por ahí están con presión, se nublan. Entrenan a full, pero estar en el partido y conocer la situación, son otras cosas que pasan por la cabeza".

Sobre su futuro señaló que "primero está la U, pero quiero llegar bien, no llegar y estar por lo que demostré la primera vez que estuve, no quiero entrar segundos tiempos. Si voy, quiero estar los 90 minutos, ser el mismo de siempre, si no, obvio me gustaría volver porque quiero que mis hijos me vean jugando en cada estadio de Chile, mi país".