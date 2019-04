Esteban Paredes: Los conflictos entre dirigentes nos hacen mal en el plantel

El delantero de Colo Colo, Estean Paredes, aseguró en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa que los conflictos que han rodeado las elecciones del directorio de Blanco y Negro entre Aníbal Mosa y Gabriel Ruiz-Tagle "nos hacen mal en el plantel".

Al respecto, el "Tanque" dijo que "es un tema difícil, pero uno no se puede meter más allá. Es gente grande, que lleva mucho tiempo en esta actividad y lo único que quiere uno desde el punto de vista del jugador es que Colo Colo esté bien. Al final y sin querer estas cosas nos hacen mal al plantel".

"Se los he dicho, pero lamentablemente acá hay otras cosas que la verdad no sé que son, si son cosas personales... La verdad no tengo idea. Pero yo a futuro quiero ver a un Colo Colo peleando la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, tratando de sacar más jugadores de la cantera como era antes", agregó.

Sobre su relación con ambos directivos, el ariete indicó que "tengo cercanía con los dos. A mí me trajo Ruiz-Tagle a Colo Colo, tuve primero afinidad con él y después él se alejó como dirigente del club. Después viene Aníbal con quien me hice muy amigo personalmente, tenemos mucha afinidad".

"Pero como siempre he dicho yo quiero a un Colo Colo mucho mejor de lo que está. El que venga que lo haga de buena manera y espero que de una vez por todas dejemos de tener diferencias, que tengamos un Colo Colo sólido y peleando todos los años a nivel internacional, como era antes", apuntó.

Paredes también le ofreció disculpas a su ex club, Santiago Morning, por alguna vez culparlos de su tardío arribo a los "albos", el que se concretó recién a sus 29 años.

"Si alguna vez le falté el respeto a la gente de Santiago Morning les pido disculpas, por todo lo que se dijo sobre que yo quería salir y no me dejaban. Yo los culpé a ellos de no dejarme salir antes. La verdad hoy en día no me reprocho nada de lo que he hecho", indicó.

Romper el récord en el Superclásico

A su vez, el "Tanque" habló de lo cerca que está de transformarse en el goleador histórico del fútbol chileno, ya que con 212 anotaciones está a solo a tres el registro de Francisco "Chamaco" Valdés.

En relación a esto, el atacante afirmó que "estoy sumamente tranquilo. Obviamente está el récord en la cabeza, más aún si la prensa habla casi todo los días sobre eso, pero es normal que se hable mucho de esto ya que han pasado muchos años sin que nadie lo pueda pasar".

"Yo me lo tomo de buena manera, con mucha tranquilidad, esperando no más el momento. Por sobre todo está el equipo primero y si el equipo gana me ayuda a cumplir mucho más rápido el récord. La ansiedad la estoy manejando muy bien", apuntó.

A su vez reveló que "mucha gente me pide en la calle que rompa el récord contra la U, pero como te digo estoy sumamente tranquilo esperando a que pasen los partidos para irme sintiendo mucho mejor y así poder primero ayudar al equipo y después romper el récord".