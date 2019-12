Clubes de la Segunda División amenazaron a la ANFP con no competir en 2020

El presente de la Segunda División del fútbol chileno no es para nada tranquilo, ya que este viernes varios clubes de la categoría amenazaron a la ANFP con no competir en 2020 si no se cumplen con sus peticiones.

Bastantes equipos replicaron un comunicado dirigido hacia el ente rector del fútbol chileno, en el que se indica que "Hoy los clubes de Segunda División Profesional, hemos presentado una carta ante el directorio de la ANFP, con el objetivo de terminar con la discriminación que sufrimos los miembros de esta división".

"De no ser tomadas en consideración nuestras necesidades, lamentablemente será imposible nuestra participación en las competencias oficiales de la temporada 2020", finaliza el escrito.

Los clubes que firmaron el comunicado son Deportes Iberia, San Antonio, Colina, Lautaro de Buin, Deportes Recoleta, Independiente Cauquenes, Fernández Vial, General Velásquez y Vallenar.

- El comunicado emitido por todos los clubes involucrados:

