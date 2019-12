Jugadores de Oklahoma City Thunder fueron evacuados por tiroteo en Penn Square Mall

Jugadores de Oklahoma City Thunder, uno de los equipos de la NBA, estaban entre los evacuados de este jueves en un centro comercial en el que se produjo un tiroteo en Estados Unidos.

Los deportistas asistieron a ver una película al centro comercial Penn Square cuando un hombre recibió un disparo en otro lugar del recinto.

Tras el suceso, el equipo informó en un comunicado que "la seguridad de Thunder fue notificada de inmediato. El equipo nunca estuvo en peligro y estuvo a salvo durante todo el evento".

La policía, en tanto, publicó en redes sociales que se vio a un sospechoso huyendo del área de Foot Locker, mientras que el sargento Kris Gellenbeck dijo que la víctima fue hospitalizada en estado crítico.

JaCobb Irvin sharing this video with @NEWS9 showing a person being transported moments after the shooting at Penn Square Mall. pic.twitter.com/H6WOIVZM6q